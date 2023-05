Rinnovate le fontanelle

Reminiscenza storica ma anche prezioso strumento per il ristoro idrico. L'amministrazione comunale retta dal sindaco Linda Colombo ha deciso di rimettere completamente a nuovo le fontane dei parchi cittadini.

Reminiscenza storica ma anche prezioso strumento per il ristoro idrico. L'amministrazione comunale retta dal sindaco Linda Colombo ha deciso di rimettere completamente a nuovo le fontane dei parchi cittadini. L'ultima a essere stata messa in funzione è quella relativa all'area cani di via San Sebastiano. Immerse nel verde, le fontane costituiscono anche un elemento di decoro urbano oltreché funzionale a chi desidera placare la propria sete e proprio con questa consapevolezza si è mossa la giunta bareggese. "Abbiamo riparato le fontane non funzionanti nei parchi e nelle aree verdi comunali” afferma con soddisfazione il neorieletto sindaco Linda Colombo. “Adesso risultano tutte fruibili". Con soddisfazione di bambini e adulti che frequentano le aree verdi cittadine.

