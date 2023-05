In mille per Corri con Me

La finalità dell’iniziativa era quella di raccolta fondi per avviare progetti di innovazione didattica all’interno dell’Istituto Comprensivo.

Si è tenuta domenica 7 maggio l’iniziativa ‘Corri con me 2023’, promossa dall’Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini di Cuggiono e Bernate Ticino. Un evento che ha unito una triplice corsa podistica e la festa di fine anno scolastico, una giornata di inclusione, aggregazione e divertimento. La finalità dell’iniziativa era quella di raccolta fondi per avviare progetti di innovazione didattica all’interno dell’Istituto Comprensivo, nonché di aggregazione dell’intera comunità (genitori, alunni, docenti e cittadini) per festeggiare la scuola.

Tre i percorsi su cui si è sviluppata la corsa, pensati per ogni età e soluzione sportiva. Il primo percorso, competitivo e non competitivo, di 10 km ha toccato i sei plessi scolastici dell’istituto comprensivo, con un percorso misto asfalto e sterrato, con partenza dalla scuola dell’infanzia di piazza Belloli. Il secondo, non competitivo, di 7 km con partenza da piazza Belloli, era ideale per studenti e famiglie che volevano cimentarsi nella corsa o fare una camminata. L’ultima proposta era la ‘Family Run’, un anello di 1km all’interno del parco Annoni, pensato per i più piccoli. Tutte le corse si sono concluse in Villa Annoni dove, dopo le premiazioni, ci si è divertiti nei vari stand allestiti. Sono stati premiati per la corsa competitiva i primi tre classificati, il genitore, lo studente e il docente più veloce; per la non competitiva i premi sono andati al primo classificato, alla classe con più corridori, allo studente più veloce. Una proposta nuova e molto apprezzata.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!