Il dirigente Fasani va in pensione

Dopo 17 anni di servizio presso l’Istituto di Cuggiono e Bernate Ticino lascia l’incarico che lo ha visto guidare le scuole cittadine.

Se per bambini e ragazzi la campanella di fine dell’anno scolastico vuol dire vacanze, per una professoressa, alcune maestre e il dirigente Giuliano Fasani quest’anno significa aver raggiunto l’attesa pensione. Per l’Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini di Cuggiono e Bernate Ticino, infatti, questi giorni sono davvero di saluti e ringraziamento, per un passaggio di consegne che ha segnato un’epoca. Dopo alcuni anni di insegnamento tra scuole medie e al Quasimodo di Magenta, Giuliano Fasani ha trascorso ben 17 anni di servizio come dirigente scolastico a Cuggiono e Bernate Ticino: “Insieme con me, hanno maturato gli anni della pensione anche la prof.ssa Angela Morlacchi, le docenti Luisa Grittini, Lidia Gualdoni, Carmela Lo Bue e Regina Bertoglio - spiega - È un’occasione importante per me per riflettere sul periodo trascorso e per pensare al futuro. Provo sentimenti contrastanti. Da una parte mi dispiace lasciare questo lavoro e la vostra compagnia, dall’altra credo anche però che sia arrivato il momento di prendere una decisione e quindi lasciare ad altri compiti e responsabilità. Abbiamo vissuto insieme una grande avventura educativa. È un lavoro, come constatiamo quotidianamente, sempre più difficile ma anche interessante e appagante”. Lo scorso venerdì dopo un ultimo collegio docenti, una grande e bella festa di saluto. “Ricordo i primi anni - ci racconta - Incontrare nuovi colleghi docenti per me è stato molto importante, ho imparato molto da tutti voi. Ringrazio il prof. Giuseppe Li Calzi e la prof.ssa Tina Vignati che mi hanno coadiuvato negli anni scorsi. Ringrazio la prof.ssa Giusida Berra e con lei tutto lo staff: Clara Diana, Mariangela Danelli, Silvia Giana, Giancarla Cucchetti, Mauro Gianella, Elda Calore. Il loro apporto è indispensabile per la direzione e la gestione della scuola. Ringrazio i docenti che hanno assunto l’incarico di funzione strumentale e tutti i docenti che si sono assunti responsabilità ulteriori oltre a quelle dell’insegnamento. Ringrazio i genitori e significativamente i molti genitori che hanno sostenuto il lavoro della scuola, i genitori impegnati con ruoli di responsabilità negli organismi scolastici, in particolare quelli del consiglio d’Istituto, i presidenti di questi anni: Paolo Sassi, Marco Sordi e Michela Rognoni. Ringrazio gli alunni. Sono stato a contatto soprattutto con gli adulti. In molte occasioni però ho conosciuto più da vicino diversi di loro, più spesso quelli in difficoltà o con problemi, basta però un saluto per stabilire un contatto con tutti.”

