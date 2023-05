Furto e danni al centro sportivo

Si sono introdotti in piena notte sottraendo qualcosa dal locale ristoro e lasciando una serie di danni alle strutture. Alcuni vandali hanno preso di mira il centro sportivo Re Cecconi.

Si sono introdotti in piena notte sottraendo qualcosa dal locale ristoro e lasciando una serie di danni alle strutture. Alcuni vandali hanno preso di mira il centro sportivo Re Cecconi. L'episodio è stato reso noto in queste ore dall'ex primo cittadino di Nerviano e ora consigliere di opposizione della Lega Massimo Cozzi. "Sono penetrati nel centro sportivo - spiega in una nota - razziando di tutto nel locale ristoro e rompendo porte e vetri del locale". Dopo la denuncia dell'accaduto, Cozzi passa alla valutazione: "Si ripropone con forza ancora una volta la questione sicurezza del centro sportivo - conclude - già vittima diversi altri furti negli ultimi mesi".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!