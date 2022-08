Danneggiato il defibrillatore

Talvolta salva il cuore ma, a quanto pare, altre volte finisce nel mirino di persone senza cuore. Il defibrillatore di piazza Mercato a Nerviano è stato in parte danneggiato da ignoti.

Talvolta salva il cuore ma, a quanto pare, altre volte finisce nel mirino di persone senza cuore. Il defibrillatore di piazza Mercato a Nerviano è stato in parte danneggiato da ignoti. Ignoti a cui l'ex sindaco Massimo Cozzi desidera ora, esprimendolo come richiesta in una lettera all'Amministrazione comunale, sia dato un nome e un cognome. "Di fronte a qualche imbecille che si diverte a danneggiare un defibrillatore - spiega - ho ritenuto opportuno protocollare apposita interrogazione, stiamo parlando di un episodio del mese di luglio che portiamo alla luce solo ora semplicemente perché l'abbiamo scoperto tardi e abbiamo scelto di approfondire prima l'accaduto, spiace che chi ha compiuto questo vergognoso reato resti impunito". Il sindaco Daniela Colombo ha risposto precisando che "Il danneggiamento riguarda il contatto di allarme posizionato sullo sportellino del totem che contiene il defibrillatore che è comunque funzionante e utilizzabile". Sottolineando come al momento non esistano elementi per risalire ai responsabili dopo le indagini compiute dalla Polizia locale.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!