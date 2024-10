Rifiuti abbandonati fuori dal cimitero

In precedenza furono televisori e materassi, stavolta è stato materiale d'arredo. La parte esterna del cimitero di Garbatola dovrebbe essere caratterizzata dalla sola presenza di verde ed è invece divenuta una discarica a cielo aperto.

In precedenza furono televisori e materassi, stavolta è stato materiale d'arredo. La parte esterna del cimitero di Garbatola dovrebbe essere caratterizzata dalla sola presenza di verde ed è invece divenuta una discarica a cielo aperto. "E' inciviltà allo stato puro - afferma in una nota l'ex sindaco Massimo Cozzi nel documentare la situazione - ma il famoso e sbandierato controllo del territorio lascia molto a desiderare, all'esterno del cimitero di Garbatola si può trovare un soggiorno completo". Non è la prima volta che l'ex primo cittadino ora sui banchi dell'opposizione con la Lega Salvini Lombardia si sofferma su alcune criticità della frazione. Non molti giorni fa, infatti, aveva chiesto lumi riguardo ai lavori per il cosiddetto Fungo.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!