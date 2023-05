Comando unico di Polizia Locale: raccolta firme

Le opposizioni hanno lanciato una raccolta firme per fermare il progetto di accorpare il Comando della Polizia Locale a quello di Pogliano, con due obiettivi: mantenere la sede operativa a Nerviano e "valorizzare il lavoro degli agenti".

L'accordo della discordia. Paradosso? Sotto il cielo di Nerviano no. Al centro vi è il progetto della creazione di un comando unico di Polizia Locale tra Nerviano e Pogliano Milanese.

Un discorso che la giunta retta dal sindaco Daniela Colombo vuole portare avanti ma è fortemente osteggiato dalle forze di opposizione. Che non solo hanno reso partecipi i cittadini delle loro perplessità ma hanno anche promosso una raccolta di firme. "Di fronte alla scelta dell'amministrazione comunale di sottoscrivere una convenzione con il comune di Pogliano Milanese che porterebbe a un comando unico di Polizia Locale trasferendo a Pogliano la sede del comando operativo riteniamo che l'unica risposta possibile sia una raccolta firme di chi si oppone a questa decisione".

Da qui, pertanto, il lancio di una petizione popolare con due richieste: mantenere la sede operativa a Nerviano e "valorizzare il lavoro degli agenti". I sei firmatari, ovvero l'ex sindaco Massimo Cozzi, Alba Airaghi e David Guainazzi per la Lega, Alfredo Franceschini e Antonella Forloni per il Pd e Sergio Garavaglia per Fratelli d'Italia e Forza Italia, non si dicono pregiudizialmente contrari alla convenzione ma sostengono vada "ponderata bene".

Il primo cittadino, dal canto suo, non ha tardato a replicare: "Vedere Pd e Lega coalizzati in un sodalizio innaturale per raccogliere firme contro il comando unico di Polizia Locale - scrive in una nota - di per sé fa già sorridere, se consideriamo poi che i due partiti nazionali, su tutte le questioni afferenti la sicurezza dei cittadini, sono da sempre su posizioni ideologicamente opposte, e si può ben comprendere come questa iniziativa suoni più come una presa di posizione pretestuosa che di contenuti".

E ricorda che "la Convenzione ha incassato il plauso incondizionato della presidente nazionale Anvu (Associazione professionale Polizia Locale d'Italia) Silvana Paci che certamente la materia la padroneggia con autorevolezza". Colombo sottolinea come la Convenzione "garantirà ai cittadini di Nerviano più pattuglie di Polizia Locale sulle strade e un turno serale tutti i fine settimana, agenti con elevata specializzazione in grado di contrastare la microcriminalità in collaborazione con il Comando dei Carabinieri, di avviare controlli qualificati negli esercizi pubblici a tutela dei consumatori, di contrastare le discariche abusive e preservare il decoro urbano garantendo il rispetto delle regole. Il tutto con minori costi strutturali. Un modo per rispondere nei fatti a chi per anni ha mantenuto lo status quo".

