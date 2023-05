Torna la 'Sbarlush Run'

Ritorna nella speldida cornice di Bernate la corsa luminosa che già negli scorsi anni ha riscosso un enorme successo. Anche quest'anno il ricavato sarà devoluto in beneficienza, per la lotta contro il cancro.

Un ritorno gradito... e luminoso! Nel nostro territorio la 'Sbarlush Run' di Bernate è una delle 'corse colorate' più apprezzate, e anche nel 2023 illuminerà le 'notti magiche' bernatesi con la sua energia.

La corsa, che non preveerà una parte agonistica, è organizzata dall'Associazione Il Melograno, da sempre attiva nel territorio e nella politica bernatese. L'appuntamento è fissato per il 17 giugno, con un percorso che costeggerà il Naviglio Grande. La partenza è programmata per le ore 22:00, ed il costo sarà di 6€ a persona.

Fil rouge delle ultime edizioni è 'Corriamo per Elisa': perché non sia solo una serata di divertimento, ma un'occasione per fare del bene nel vivo ricordo di Elisa, ragazza bernatese e membro dell'associazione 'Il Melograno' che non ha vinto la sua sfida più grande. Per lei e per tutte le persone che stanno affrontando questa battaglia, parte del ricavato della serata verrà devoluto a favore della lotta contro i tumori.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!