Inveruno: il Campionato della pizza fa tappa al Birrificio

Il Birrificio di Legnano – The Factory si è trasformato, per un giorno, nella cornice perfetta per ospitare la prima tappa del Campionato Italiano Pizza in Tour, il concorso a tappe regionali per sancire il Campione dei Campioni 2023.

A sfidarsi, lunedì 8 maggio, tanti maestri nell’arte della pizza provenienti da tutta Italia, in gara per diverse categorie tra cui pizza classica, gourmet, impasti alternativi e pizza km 0. Impasti a regola d’arte, ingredienti di altissima qualità e una selezione di sapori e accostamenti esclusivi, sono stati il trampolino di lancio per una carrellata di infornate d’autore. Dai sapori classici fino a toccare i gusti più singolari, ogni pizza è stata valutata, secondo gusto e cottura, da una giuria tecnica e popolare in cui era presente anche Paolo Moccia, Campione dei Campioni 2022 e attuale pizzaiolo del Birrificio.

Un vero e proprio spettacolo dove a far da protagonista sono state le abilità e l’estro dei singoli concorrenti. Al termine della gara...e degli assaggi, alcuni tra i pizzaioli presenti si sono cimentati in una gara di abilità con la pizza più larga e più veloce. La giornata si è conclusa con un’esibizione di pizza acrobatica, affascinando ancora una volta i presenti. Prossimo appuntamento il 29 maggio in Campania.

