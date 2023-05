Operandisti a Cuggiono con 'Judas'

La compagnia teatrale cuggionese porta 'in patria' la sua 'opera rock', dopo il grande successo della 'prima' a febbraio. L'appuntamento è per sabato 27 maggio all'Oratorio di Cuggiono.

Operandisti Moderni si stanno preparando per tornare in scena con il loro ‘Judas – Opera rock’. Reduci dal successo della prima rappresentazione dello scorso febbraio, questa volta scelgono di organizzare l’evento nel loro paese, nel cortile dell’Oratorio San Giovanni Bosco, con patrocino del Comune di Cuggiono, sabato 27 maggio 2023.

Ma ‘Judas – Opera rock’ cos’è? Si tratta di un musical, di genere rock, con arrangiamenti musicali di Roberto Cioffi e regia di Matteo Cassani, che racconta del tradimento di Judas, dei suoi sentimenti contrastanti e delle conseguenze delle sue azioni, che hanno portato alla morte di Jesus. Sembrerebbe una storia già sentita, ma non è così: è stata completamente rivisitata e tutti i personaggi che gravitano attorno alla complessa figura di Jesus ci permettono di conoscere un aspetto di lui ogni volta diverso, come diversi sono i sentimenti e le emozioni che Maria Maddalena, Pilato, Erode ed altri provano nei suoi confronti. La musica coinvolgente, le coreografie, le luci, le scenografie tipiche della produzione teatrale decennale di Operandisti Moderni non mancheranno a far da cornice alla storia dei personaggi. Il riscontro del pubblico che era presente lo scorso febbraio alla prima rappresentazione, avvenuta a Mesero, è stato molto positivo e tante sono state le richieste pervenute di replicare assolutamente.

Le prenotazioni per il 27 maggio sono già aperte. Per informazioni su questa data e su quelle future, l’invito è di consultare il loro sito Internet https://operandistimoderni.altervista.org/ e di seguirli sulle loro pagine social: potete trovarli sia su Instagram che su Facebook con il nome, semplicemente, di Operandisti Moderni.

