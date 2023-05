Linda Colombo per il bis

Il dopo Linda Colombo si chiama... Linda Colombo. La sindaca uscente di Bareggio sostenuta dal centrodestra si è riconfermata alla guida del comune con 3517 voti pari al 50,63 per cento del totale.

Il dopo Linda Colombo si chiama... Linda Colombo. La sindaca uscente di Bareggio sostenuta dal centrodestra si è riconfermata alla guida del comune con 3517 voti pari al 50,63 per cento del totale. Nulla da fare, invece, per Lorenzo Zanzottera , appoggiato da Pd e Verdi e Sinistra nonchè da una lista civica con il suo nome, che si è fermato a 2025 preferenze (29,15). E sui banchi dell'opposizione andrà anche Davide Pietro Casorati (Casorati sindaco, Bareggio sul serio e Io amo Bareggio) che ha incassato 1405 preferenze pari al 20,22. Su 14061 aventi diritto ha votato il 50,17 per cento ovvero 7055 elettori. Le schede nulle sono state 80. quelle bianche 24 , le contestate 4. Colombo bissa così il successo elettorale del 2018 quando dovette però affrontare una concorrenza più folta di altri sei candidati ovvero Ermes Garavaglia, Giancarlo Lonati, Flavio Ravasi, Monica Gibillini, Enrico Montani e Patrizia Ribaga. "Grazie a tutti - i primi commenti del riconfermato sindaco - alla mia squadra e ai cittadini che hanno dimostrato di avere apprezzato quanto fatto in questi anni e ci hanno rinnovato la fiducia. Ora lasciateci festeggiare un po', da domani di nuovo al lavoro per la nostra Bareggio".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!