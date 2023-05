'Filosofarti': il pensiero in festa

Il noto festival della filosofia accoglierà il prossimo 25 maggio a Borgomanero Eugenio Brogna, psichiatra riconosciuto a livello internazionale, che discuterà il tema dell'amicizia.

Da sempre Filosofarti, il festival della filosofia di Borgomanero, dedica alcuni eventi del festival alle intersezioni fra pensiero filosofico e psico-pedagogico, intercettando anche esperienze e linee di sviluppo contemporanee.

Eugenio Borgna, già ospite nella edizione 2022 del festival, recupera il 25 maggio 2023 alle ore 20.30 a Borgomanero presso l’ Auditorium di Via A. Moro 13 il previsto incontro organizzato in collaborazione con il Liceo Galileo Galilei di Borgomanero e la libreria Il Dialogo Mondadori Bookstore sul tema dell’amicizia.

Sull’amicizia è infatti la sua ultima produzione per Cortina editori, nella quale lo psichiatra, noto a livello internazionale per le sue alte competenze e per la sua capacità di unire competenze professionali e profondità umana nell’approccio anche teorico al suoi lavori, da parole alle emozioni rendendosi disponibile al dialogo anche con il pubblico che presenzierà all’evento.

Del resto, quello dell’amicizia è un tema fondamentale: è infatti un vitale rapporto con l’alterità e permette di innescare un dialogo che trasforma reciprocamente. Fonte di gioia che spesso si fonda su di un fragile equilibrio, essa va man-tenuta, tutelata costantemente. La relazione peraltro non esclude la solitudine, che anzi si trova al cuore dell’amicizia. I rapporti amicali mutano nel tempo, a seconda delle diverse età della vita, del genere, dei caratteri, delle condizioni esterne, familiari, sociali e storiche. L’amicizia, non ultimo, ha risonanze in psichiatria, tanto più in una situazione post-pandemica, ed è alla base della cura.

Grandi pensatori, poeti e scrittori accompagnano Eugenio Borgna in questa riflessione a tutto campo sul sentimento di amicizia: Friedrich Nietzsche, Emily Dickinson, Rainer Maria Rilke, Thomas Mann, Etty Hillesum e Antonia Pozzi, fra gli altri, prestano le loro parole per coglierne meglio il senso e il valore.

Gli ingressi per entrambe le iniziative sono sempre liberi. Per ulteriori informazioni: www.filosofarti.it. È consigliata la prenotazione al medesimo indirizzo web.

