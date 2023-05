'Tuttonatura Inveruno' 2023

Una domenica per riprendere contatto con la natura. Il programma di ‘Tuttonatura Inveruno’, che si terrà il 21 maggio presso Villa Tanzi, è denso di appuntamenti per grandi e piccoli.

Una domenica per riprendere contatto con la natura. Il programma di ‘Tuttonatura Inveruno’, il mercatino della natura e del biologico che si terrà il 21 maggio presso il Parco Comunale di Villa Tanzi a partire dalle 9:30 della mattina è denso di appuntamenti per grandi e piccoli.

Per tutta la giornata, fino alle 19:00, sarà possibile partecipare a dimostrazioni e prove sportive, tra cui il tiro con l’arco, con lo stand dell’Associazione Arcieri dell’Alce, e la pesca a mosca, a cura dell’ASD Ticini Linea.

Verrà anche presentato ‘Inveruno in scatola’, il gioco da tavolo ideato e realizzato e realizzato dal Consiglio Comunale dei Ragazzi. Per tutta la giornata i giovani consiglieri presenteranno il gioco da loro ideato. Alle ore 11:00 e alle ore 16:30 ci sarà la possibilità di partecipare a delle sessioni di gioco.

La Biblioteca ha poi organizzato, per le 10:30 una lettura animata per bambini, e con essa anche lo spettacolo ‘Emozioni in valigia. Una storia di amicizia’, alle ore 15:30. Inoltre, presso le sale della Biblioteca saranno visitabili le mostre e le conferenze organizzate da Inver1 Photofest.

Il punto ristoro sarà a cura dell’associazione Rockantina’s Friends, come sempre in prima linea nel panorama culturale inverunese. In caso di pioggia la manifestazione verrà annullata, mentre gli eventi programmati all’aperto verranno spostati negli spazi al coperto della Biblioteca.

