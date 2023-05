Irge Millennium: campioni!

"I campioni siamo noi; siamo noi, siamo noi...". Quel coro che si è levato forte e chiaro e, poi, la grande festa. Là, insomma, sopra tutti gli altri. L'Irge Millennium (squadra di calcio a 11) ce l'ha fatta: stagione da incorniciare e vittoria del campionato amatori. "Un'annata straordinaria - raccontano alcuni dei protagonisti - Non è stata certo semplice, visto che di fronte avevamo diverse formazioni di alto livello, ma alla fine con il lavoro, l'impegno e la collaborazione siamo riusciti a centrare questo bellissimo traguardo". Un risultato che parla da solo, perché dopo il cosiddetto girone di boa (tra andata e ritorno) il gruppo ha cominciato a crescere sempre di più, conquistando appunto la vetta della classifica e il successo finale. "Un primo posto che ci riempie di orgoglio e soddisfazione - concludono - La nostra forza, non smetteremo mai di ripeterlo, è stata il gruppo. Essere compatti e guardare tutti nella stessa direzione. Adesso si festeggia, ma già con la testa alla prossima stagione".

