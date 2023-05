Le parole di 'don Anas'

Un libro, un uomo, un sacerdote, un’amicizia, le storie di tante nuove famiglie che nascono. Il tutto in una serata per presentare ‘Non dimenticate il desiderio’, un volume che raccoglie le migliori omelie di don Antonio Anastasio.

‘Non dimenticate il desiderio’: un libro, un uomo, un sacerdote, un’amicizia, le storie di tante nuove famiglie che nascono. Sono gli ingredienti della serata che viene proposta lunedì 15 maggio presso il salone del Centro Paolo VI a Magenta, a cura del Centro Culturale don Cesare Tragella in collaborazione con l’Unità Pastorale di Magenta.

Don Antonio Anastasio, meglio conosciuto come Anas, è morto all’età di 59 anni, nel marzo 2021, a Milano, per Covid. La sua lotta durò ben 45 giorni, accompagnata dalle preghiere di molte persone che lo avevano conosciuto. Un vero movimento di popolo.

Nato e cresciuto nel popolare quartiere di Baggio, divenne sacerdote dopo la laurea presso l’Università Cattolica e partì in missione verso varie destinazioni fra cui Madrid per 10 anni, in una parrocchia di periferia. Tornò infine a Milano nella parrocchia Ca’ Granda a Niguarda, dove ha ricoperto il ruolo di cappellano universitario al Politecnico Design e Ingegneria della Bovisa. Da qui l’incontro con decine di giovani coppie, che ha accompagnato fino al matrimonio aiutando i giovani a riflettere sull’importanza del passo che stavano per compiere. Ed il libro ‘Non dimenticate il desiderio’, edizioni San Paolo, raccoglie le omelie più belle scritte per i matrimoni di queste stesse coppie, che le hanno aiutate a riflettere sul passo che si accingevano a compiere, il più importante della loro vita.

È anche e soprattutto il racconto di una vita, attraverso il dialogo tra la giornalista Marina Corradi -editorialista di Avvenire e grande amica di Anas - ed il sacerdote: si spazia dal tema del senso della vita fino alla forza dell’Amore, attraverso immagini, ricordi, incontri e pensieri legati alla loro amicizia. Don Anastasio amava la musica, ha scritto diverse canzoni raccolte in due CD (alcune verranno presentate durante l’incontro), ed era autore di racconti per adulti e bambini. Ancora oggi il suo ricordo è vivo più che mai e cercheremo di testimoniarlo parlandone con don David Crespo, sacerdote della stessa Parrocchia cui apparteneva Anas, una coppia di giovani sposi ed uno dei suoi più cari amici, fin dai tempi dell’Università.

