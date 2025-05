Alla Reggia di Venaria arriva il torneo Revolt

Sabato 14 giugno avrà luogo l’evento dell’anno nel settore della kickboxing: Revolt. I più forti combattenti della categoria dei 70 kg si sfideranno nel torneo della promotion Revolt con le regole dello stile K-1: pugni, calci e ginocchiate. Il vincitore guadagnerà 100mila euro!

Sabato 14 giugno, alla Reggia di Venaria, a Venaria Reale (Torino), avrà luogo Revolt, l’evento dell’anno nel settore della kickboxing. Organizzato da Angelo e Marianna Valente in collaborazione con la Sap Fighting Style dell’avvocato Michele Briamonte, con la Reggia di Venaria e con la Costruzioni Generali Gilardi S.p.a. in qualità di main sponsor, Revolt è riservato agli atleti di 70 kg, che combatteranno con le regole della kickboxing, stile K-1: pugni, calci e ginocchiate. In palio per il vincitore: 100mila euro. Angelo e Marianna Valente sono attivi come organizzatori dal 2012 ed hanno organizzato 17 edizioni della Night of Kick and Punch, tre delle quali alla Reggia di Venaria.

“Revolt non è solo un torneo - spiega Angelo Valente - ma una nuova promotion che rivoluzionerà il mondo della kickboxing. Una borsa di 100mila euro non è mai stata messa in palio in Italia per il vincitore di un torneo di kickboxing e quindi ci aspettiamo che tutti gli atleti che combatteranno a Revolt daranno il 100% e che lo spettacolo sarà di altissimo livello. Centomila euro consentono ad un atleta di sentirsi davvero un professionista, se con questa parola intendiamo una persona che vive del suo lavoro nella kickboxing. Quasi tutti gli agonisti di kickboxing non si sentono dei veri professionisti perché hanno un altro lavoro dal lunedì al venerdì ed è con quello che pagano il mutuo e le bollette. L’attività agonistica nella kickboxing è considerata un guadagno extra che fa comodo ma non è determinante per far fronte ai propri impegni finanziari. Ho parlato di questo aspetto della vita dei protagonisti della kickboxing con l’avvocato Michele Briamonte, che sostiene sempre le mie iniziative, ed è stato d’accordo che dovevamo fare qualcosa per dare una scossa a questo sport. Vorremmo che altri organizzatori seguissero il nostro esempio in modo che i migliori atleti italiani di kickboxing non siano costretti a trasferirsi all’estero per trasformare la loro passione in un lavoro”.

Presenterà l’evento Valerio Lamanna, la voce degli sport da combattimento in Italia (Che i guerrieri entrino nell’arena è la frase che lo contraddistingue). Sarà affiancato da Vanessa Villa, attrice, ex campionessa di karate e personalità in ascesa dell’universo internettiano con il suo podcast “Fight Gently” in cui parla di salute e benessere insieme a professionisti affermati di vari settori.

Tra un combattimento e l’altro, Angelo e Marianna Valente offriranno al pubblico spettacoli con artisti di altissimo livello. I combattimenti di Revolt avranno luogo all’interno della bellissima Citroniera della Reggia di Venaria. La Citroniera è stata progettata dal celebre architetto italiano Filippo Juvarra e costruita tra il 1722 ed il 1727 ed è lunga 148 metri, larga 14, alta 16 ed è illuminata sul lato sud da grandi finestre. Insomma, una grande location per un grande evento sportivo.

