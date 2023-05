Alzaia: un km chiuso causa cedimento

A partire dal 9 maggio, fino a futura revoca, un tratto dell'Alzaia del Naviglio Grande rimarrà chiuso per permettere i lavori di ripristino.

Con ordinanza del Presidente del Consorzio Est Ticino Villoresi n. 13 del 9 maggio 2023 è stata disposta, a seguito di un cedimento dell’asfalto, la chiusura temporanea del tratto di alzaia del Naviglio Grande tra la progr. Km 29+200 in Comune di Gaggiano (MI) e la progr. Km 30+400 in Comune di Trezzano sul Naviglio (MI), a far data dal 9 maggio sino a successivo atto di revoca, al fine di consentire lo svolgimento dei necessari interventi di ripristino a tutela della pubblica incolumità.

