'Pianocity': Capossela e Bollani

In programma per il weekend del 19-21 maggio, Pianocity accoglierà tra i suoi eventi anche due concerti di Stefano Bollani (con accompagnamento teatrale di Alessandro Baricco) e di Vinicio Capossela.

Si aggiungono nuovi e imperdibili appuntamenti al ricco programma di PIANO CITY MILANO, il festival di pianoforte riconosciuto tra i più prestigiosi d’Italia, in programma il 19, 20 e 21 maggio, che per la sua 12a edizione conta oltre 250 concerti in tutta la città di Milano e non solo, coinvolgendo più di 300 artisti che si esibiranno in 140 location, per vivere e condividere con il pubblico grandi emozioni attraverso le note del pianoforte.

Il programma aggiornato degli eventi di Piano City Milano 2023 è online sul sito ufficiale della rassegna www.pianocitymilano.it. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e a ingresso libero fino a esaurimento posti, salvo diverse indicazioni sul programma.

L’inaugurazione di Piano City Milano è prevista per venerdì 19 maggio nel parco della Galleria d’Arte Moderna. Alle ore 21.00 Wim Mertens, compositore belga di fama internazionale, presenta per la prima volta in assoluto a Piano City Milano una selezione musicale dal suo ultimo album ‘Voice Of The Living’. In questo nuovo progetto l’artista racconta il punto di vista di un uomo comune che affronta quotidianamente l’imprevisto, paragonando i quattro elementi della natura, terra, acqua, aria e fuoco, a elementi sonori differenti.

Sarà alle 22.30 ‘Novecento: Il Duello’, con Alessandro Baricco e Stefano Bollani, da un’idea di Alessandro Baricco, Stefano Bollani e Alessio Bertallot: “Non sei finito, finché hai una buona storia da raccontare”; e di buone storie Novecento, testo teatrale, poi diventato libro, poi film, continua a produrne. Per l'inaugurazione di Piano City Milano 2023 sarà un live: la sfida fra Jelly Roll Morton e Novecento interpretati al pianoforte da Stefano Bollani e raccontati da Alessandro Baricco.

Tra i nuovi appuntamenti del festival si aggiunge Vinicio Capossela, vecchio amico di Piano City. La sua performance ‘Piano Bagnato’ del 2012 e lo straordinario concerto ‘Voiceless’ del 2018 sono ancora nei nostri cuori. Domenica 21 maggio alle ore 18.00 parlerà del suo nuovo disco ‘Tredici canzoni urgenti’ insieme a un ospite a sorpresa all’Ex Macello di Viale Molise in un evento in collaborazione con La Feltrinelli chiamato ‘Con i tasti che ci abbiamo’, dal nome della canzone che chiude l’album e che, grazie alla generosità di Vinicio Capossela, diventa la canzone sigla ufficiale di Piano City Milano 2023.

Inoltre, domenica alle ore 11.30 presso Fondazione Prada, in occasione dei cent’anni dalla nascita di Simeon Ten Holt, Chigiana Keyboard Ensemble esegue ‘Canto Ostinato’, il brano più celebre del compositore olandese.

Promosso e realizzato da Associazione Piano City Milano insieme al Comune di Milano, con il Ministero del Turismo e il sostegno del Ministero della Cultura, Piano City Milano è una manifestazione unica nel suo genere che, coinvolgendo istituzioni, associazioni, partner e cittadini, investe per una città sempre più attiva, grazie alla musica e ad un programma capillare sul territorio. Un progetto, a cura di Ponderosa Music&Art e hdemia, che vanta la direzione artistica di Ricciarda Belgiojoso e Titti Santini.

