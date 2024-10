Gabry Ponte a San Siro: 30 mila biglietti in poche ore

Grande successo per il “San Siro Dance”, powered by Rtl 102.5, l’evento di Gabry Ponte che sabato 28 giugno lo vedrà protagonista per la prima volta allo Stadio San Siro.

Grande successo per il “San Siro Dance”, powered by Rtl 102.5, l’evento di Gabry Ponte che sabato 28 giugno lo vedrà protagonista per la prima volta allo Stadio San Siro di Milano e che in poche ore ha già venduto 30.000 biglietti. I biglietti sono disponibili su Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket. Per info: www.livenation.it. RTL 102.5 è la radio partner dell’evento.

