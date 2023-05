L'omaggio di Peck per la festa della mamma

Peck omaggia le mamme con una nuova creazione di alta pasticceria in edizione limitata: ‘MAMMAYO’.

Peck, il brand di alta gastronomia milanese, in occasione del 14 maggio dedica una speciale creazione a tutte le mamme. L’incontro tra la qualità delle materie prime e l’estro creativo dei maestri pasticcieri dà vita a una delicata proposta creata in edizione limitata per la Festa della Mamma. Nasce ‘MAMMAYO’: una torta completamente bianca che unisce il gusto deciso dello yogurt alla dolcezza del cremoso al cioccolato. All'interno di questa speciale creazione è custodito un savoiardo, sempre allo yogurt, che si sposa perfettamente con la forza del cioccolato equatoriale e la gelatina all’amarena creando un connubio imperdibile di aromi.

A rendere questo omaggio ancora più speciale al suo interno si celano delle perle croccanti al cioccolato bianco che donano, al dolce dedicato alle mamme, una croccantezza inaspettata.

Come decorazione alla torta un fiore di cioccolato bianco perfetto da donare a tutte le mamme

La torta, disponibile anche in formato monoporzione, può essere acquistata presso i 3 negozi Peck di Milano – il Flagship di via Spadari 9; Peck CityLife in Piazza Tre Torri; Peck Porta Venezia in via Salvini 3.

E per chi si trovasse lontano dalla propria mamma, ma non vuole rinunciare a un pensiero di vicinanza, può scegliere di farglielo consegnare direttamente a casa, a Milano e provincia, tramite l’e-commerce di Peck.

Il prezzo della torta ‘MAMMAYO’ è 50 €/kg, mentre per la monoporzione 75€/kg.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!