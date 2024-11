Domenica 24 novembre, un pranzo a quattro mani nella nuova location di DaZero in Piazza Oberdan a Milano porta la visione gastronomica di Felix Lo Basso a confrontarsi con il più popolare degli alimenti, la pizza.

Sarà un incontro di storie, prima che di sapori, quello tra lo chef stellato Michelin Felix Lo Basso e DaZero, la pizza cilentana per eccellenza: domenica 24 novembre, alle ore 13, nel nuovo ristorante in Piazza Oberdan 12 a Milano, Lo Basso vestirà i panni del pizzaiolo, per interpretare il più popolare degli alimenti secondo la propria sensibilità e cultura. Per l’occasione, DaZero metterà a disposizione dello Chef la propria tradizione e le preziose materie della propria identità, tutte frutto di piccole realtà locali del Cilento che condividono una visione di sostenibilità e rispetto per il territorio, di cui il progetto DaZero si fa portavoce.

«Da tempo desideravo collaborare con il mondo della pizza», afferma lo Chef Felix Lo Basso, «anche perché la pizza è diventata oggi una realtà gastronomica capace di raccontare storie e territori con la stessa complessità e cura che troviamo nell’alta ristorazione».

«La possibilità di sperimentare con ingredienti di alta qualità e di portare la mia idea di esperienza gastronomica su un alimento così amato è per me un’occasione di ricerca e uno stimolo verso nuove modalità per esprimermi» prosegue Lo Basso. «In DaZero ho trovato un partner ideale per esplorare e approfondire questa mia passione».

Il menù di “DaZero alle Stelle” includerà tre pizze che raccontano il forte legame tra tradizione e sperimentazione d’autore. La prima pizza, ideata a quattro mani da Chef Lo Basso e DaZero, rappresenta l’incontro tra le radici cilentane e la creatività stellata, unendo il meglio di entrambi i mondi. È un omaggio alla terra d’origine dello chef, la Puglia, e al Cilento, con un impasto al pesto di cime di rapa, stracciatella di burrata, gambero rosso del Cilento e un tocco di limone, per un connubio fresco e ricco di sapori mediterranei.

Chef Lo Basso proporrà poi una seconda pizza che racchiude il suo piatto signature: "la parmigiana di mia mamma in una pizza". Questa creazione vuole evocare i sapori autentici della cucina casalinga, richiamando i ricordi familiari e i piatti tradizionali dell’infanzia, rivisitati in chiave contemporanea.

Infine, la pizza "Tramonto Cilentano" è una specialità della pizzeria DaZero che celebra il Cilento con ingredienti locali. La combinazione di peperone friggitello, fior di latte di Napoli, pomodorino datterino giallo cotto al forno, alici di Menaica, polvere di peperone crusco Sciuscillone e colatura di alici, crea un’esplosione di sapori intensi e genuini, evocando l’atmosfera di un tramonto cilentano.

Queste tre pizze incarnano perfettamente l’incontro tra la tradizione delle materie prime locali e la raffinatezza della cucina d’autore, dando vita a un’esperienza unica per gli amanti della pizza e della gastronomia d’eccellenza.

Oltre alle pizze, il menù offrirà una selezione di antipasti con ingredienti selezionati e, per i più golosi, il panettone di Giove con nuvola di Mascarpone.

«Collaborare con uno Chef del valore di Felix Lo Basso è per noi uno stimolo a proseguire nella nostra ricerca di sapori autentici e nella convinzione che la pizza sia un protagonista non solo della cucina popolare ma della gastronomia italiana in valore assoluto. Oltre che una formidabile occasione per valorizzare i sapori e i prodotti autentici del Cilento, facendo conoscere la qualità dei prodotti locali - e di riflesso, le piccole aziende agricole che li producono - con una prospettiva inedita: esplorare nuovi modi di interpretare la pizza» afferma il team di DaZero.

«Vogliamo ringraziare Chef Lo Basso non solo per il talento che tutti gli riconoscono ma per la profonda umanità con cui ha accolto il nostro invito a lavorare assieme, un segno di grande amicizia e condivisione di valori, segno di un legame autentico»

