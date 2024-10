I bruscitti in Regione

Hai mai assaggiato i bruscitti? L’autunno è la stagione ideale per mangiare questa specialità lombarda. Il 18 ottobre, allora, si potranno degustare a Milano.

Hai mai assaggiato i bruscitti? L’autunno è la stagione ideale per mangiare questa specialità lombarda. Il 18 ottobre, allora, si potranno degustare a Milano, in Piazza Città di Lombardia, a partire dalle 19. Rigorosamente cucinati secondo l'antica ricetta del Magistero dei Bruscitti di Busto Arsizio, accompagnati da “pane di una volta” e vino. Non mancherà la “Pulenta e Brusciti”, una delle migliori interpretazioni dolciarie della Cucina Bustocca. Per partecipare è richiesto il contributo simbolico di 15 euro, il ricavato dell’evento sarà devoluto alla Fondazione Bianca Garavaglia. In questa occasione, dalle 18 alle 21, si potrà anche accedere al Belvedere di Palazzo Lombardia, con ingresso gratuito senza prenotazione, e godere della vista mozzafiato di Milano dall’alto. Le porzioni di bruscitti sono limitate, quindi bisogna iscriversi alla serata. Per informazioni http://reglomb.it/Paxc50THSsN.

