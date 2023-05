Un’iniziativa pensata per la festa patronale. Un prato fiorito per la Vergine della Famiglia: è questa l’idea pensata dalla Parrocchia di Vanzaghello.

Un’iniziativa pensata per la festa patronale. Un prato fiorito per la Vergine della Famiglia: è questa l’idea pensata dalla Parrocchia di Vanzaghello. Appunto realizzare un vero e proprio tappeto di fiori, che sarà poi collocato nel sito che verrà inaugurato il prossimo 7 ottobre. “Più precisamente - scrivono su ‘Il Mantice’, l’informatore parrocchiale - Saranno acquistate, grazie alle offerte, delle gerbere di color salmone, colore del manto della Vergine apparsa alla piccola Adelaide, da posizionare davanti all’altare della chiesa”. Chi volesse dare il suo contributo, lo potrà fare prenotando direttamente in segreteria (martedì e venerdì dalle 9 alle 12) o telefonando oppure mandando un messaggio al 347/7146238 negli orari di apertura o ancora dopo le Messe domenicali. “Si richiede un’offerta a partire da 5 euro e consegnare in segreteria oppure depositandoli nell’apposita cassetta di sicurezza delle chiesa - concludono”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!