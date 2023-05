Nuovo parco inclusivo in via Plati a Turbigo. Più nello specifico, allora, gli interventi vedranno l’abbattimento delle attuali barriere architettoniche.

Nuovo parco inclusivo in via Plati a Turbigo. Più nello specifico, allora, gli interventi vedranno l’abbattimento delle attuali barriere architettoniche con l’area che sarà dotata di giochi che potranno essere goduti anche da bambini con diversi gradi di abilità. “Credo che sia un lavoro di fondamentale importanza per i nostri bimbi - ha scritto il sindaco Fabrizio Allevi - Ed inoltre rappresenta il miglioramento di un luogo di aggregazione per il rione Arbusta”.

