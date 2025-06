Avvio del procedimento per la variante generale del PGT

Ufficializzato l’avvio del procedimento per la redazione della variante generale del Piano di Governo del Territorio nel Comune di Turbigo.

Il Comune di Turbigo ha ufficializzato l’avvio del procedimento per la redazione della variante generale del Piano di Governo del Territorio (PGT), come previsto dalla Legge Regionale n. 12 dell’11 marzo 2005. Il Sindaco, ai sensi degli articoli 13 e 14 bis della stessa legge e sulla base della delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 23 maggio 2025, ha reso noto che chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, potrà presentare suggerimenti e proposte.

Le proposte dovranno pervenire entro il 4 luglio 2025 all’Ufficio Protocollo del Comune o essere trasmesse via PEC all’indirizzo comune [dot] turbigo [at] postecert [dot] it. Al fine di facilitare la partecipazione e raccogliere contributi utili alla valutazione, è consigliabile l’uso della modulistica standard disponibile presso l’Ufficio Tecnico Comunale o scaricabile dal sito www.comune.turbigo.mi.it.

Il Comune sottolinea che questo avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio, sui periodici locali e sul sito istituzionale, offrendo così la massima trasparenza e partecipazione alla cittadinanza.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!