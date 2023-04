'Stefanino d'Oro', 50esima edizione

Lo spettacolo, che nacque come iniziativa per finanziare il vescovo stefanese Zanzottera, ritorna anche quest’anno in occasione della festa della mamma.

Si avvicina un nuovo appuntamento con il tradizionale ‘Stefanino d’oro’. Lo spettacolo, che nacque a cavallo degli anni settanta come iniziativa dei ragazzi di Santo Stefano per finanziare il loro compaesano mons. Zanzottera inviato come vescovo in Perù, è giunto quest’anno alla sua cinquantesima edizione, organizzata come sempre dalla Corale Stefanese col patrocinio dell’Amministrazione comunale.

L’evento, che è nato ispirandosi al noto ‘Zecchino d’oro’ configurandosi come uno spettacolo di musica e danza, ha raccolto negli anni grandissimi successi, e ha accolto sul suo palco personaggi del calibro del Gabibbo e Paolo Bonolis.

Come da tradizione, anche quest’anno l’evento si terrà alla prima domenica di maggio, in coincidenza con la festa della mamma: l’appuntamento è per il 7 alle ore 15, in piazza 8 maggio. Fin dal 2 maggio, inoltre, sarà possibile visitare presso la ‘Sala Alda Merini’ di via Garibaldi una mostra fotografica dedicata alla stessa corale.

