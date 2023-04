Rifiuti: cosa cambia il 1° maggio?

La festa dei lavoratori cade, quest’anno, di lunedì e i servizi di pulizia urbana ne risentiranno: dalla raccolta rifiuti allo spazzamento delle strade e l’apertura delle piattaforme ecologiche.

In tutti i Comuni in cui ALA gestisce l’igiene urbana, lunedì 1° maggio il personale non sarà operativo: per preservare il decoro di strade e marciapiedi, i cittadini sono, pertanto, pregati di non esporre sacchi, bidoncini e cassonetti la sera di domenica 30.

Nei Comuni di Buscate e Villa Cortese le raccolte previste per la giornata di lunedì 1° maggio saranno anticipate a sabato 29 aprile. Dunque, i cittadini dovranno esporre i rifiuti del lunedì già questa sera, in vista del passaggio di domani.

In tutti gli altri Comuni del Legnanese (Legnano, Canegrate, Parabiago, Magnago, Arconate, Dairago, Rescaldina, Robecchetto con Induno, San Giorgio su Legnano e Turbigo), le raccolte di lunedì 1° maggio saranno posticipate a martedì 2 maggio: in tale giornata gli operatori saranno in servizio non solo per recuperare le mancate raccolte del giorno prima, ma anche per raccogliere, contestualmente, i rifiuti già previsti per la giornata del martedì.

Non potendo assicurare che tutte le attività possano essere completate entro la mattinata di martedì 2, preghiamo i cittadini di lasciare esposti i rifiuti sino a sera.

Spostandoci, invece, sul territorio del Magentino, a Cuggiono e Ossona le raccolte previste per la giornata di lunedì 1° maggio saranno anticipate a domani, sabato 29 aprile, mentre a Boffalora sopra Ticino e a Magenta saranno posticipate a martedì 2 maggio.

Anche a Gallarate nessun servizio nella giornata di lunedì 1° maggio. I rifiuti organici saranno recuperati mercoledì 3 maggio, i rifiuti indifferenziati giovedì 4, mentre carta e cartone slitteranno a lunedì 8 maggio.

