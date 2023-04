Sempre più sicurezza

Il progetto vede coinvolti quindici comuni. Tutti con un obiettivo unico: potenziare la sicurezza dei rispettivi territori a tutto beneficio dei cittadini che vi risiedono.

L'aggregazione, di cui fa parte anche Busto Garolfo, ha presentato alla Regione una richiesta di finanziamento per un progetto pari a 74.187 euro.

Nel dare il suo assenso all'operazione con una delibera, la giunta di Busto Garolfo ha spiegato che "il progetto persegue l'obiettivo di dare efficacia all'azione operativa sui territori di competenza dei comuni rispetto ad alcune linee d'azione".

La prima consiste nel "migliorare la sicurezza stradale con attività mirate alla prevenzione e repressione delle condotte più pericolose per la circolazione come guida in stato di alterazione psicofisica, velocità pericolosa, violazione delle norme di comportamento".

La seconda è invece in relazione alla riduzione nei cittadini della percezione di vivere su un territorio insicuro. In questo senso la priorità dei quindici comuni aderenti è di "mettere in campo attività di prevenzione e repressione di episodi di microcriminalità diffusa, con particolare attenzione al consumo di alcol e stupefacenti da parte dei giovani".

Il tezro filone riguarda invece le cosiddette "attività di svago" e si propone quindi di "garantire la sicurezza delle manifestazioni tutelando i consumatori mediante controlli di polizia amministrativa su pubblici esercizi e locali di intrattenimento".

Sicurezza a trecentosessanta gradi, quindi. Un obiettivo che si pone con forza ancora maggiore con l'incombere della stagione calda.

