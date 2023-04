Fine al limite dei 100ml

Grazie ad una nuova tecnologia è ora consentito ai viaggiatori in partenza da Malpensa trasportare nel bagaglio a mano anche liquidi superiori a 100 ml per ogni flacone o contenitore, sempre inseriti in buste trasparenti richiudibili.

Questo macchinario (una sorta di TAC) consente di rilevare anche delle sostanze esplosive all’interno del bagaglio a mano. Lo rende noto ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile, istituzione nazionale che si occupa della sicurezza del volo, garantendo la tutela e l’incolumità dei passeggeri e dei loro diritti non solo in volo ma anche a terra in zona aeroportuale n.d.r.), precisando che per ora è attivo solo su Malpensa, Linate e Fiumicino e che ben presto verrà estesa anche ad altri aeroporti proprio per “garantire un migliore ed efficace controllo dei passeggeri ai varchi di sicurezza, restituendo finalmente ai passeggeri la libertà di movimento da molto tempo sacrificata”. Chiunque di noi infatti ricorda le lunghe fila di passeggeri in attesa dei controlli di rito prima dell’imbarco con le doverose procedure attivate dagli addetti aeroportuali alla security.

