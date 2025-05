Il nuovo volo Delta Airlines che collegherà Milano Malpensa con il Boston Logan International Airport

L'aeroporto di Malpensa inaugura la tratta Milano - Boston con il nuovo volo Delta Airlines operativo dal 24 maggio 2025

Da sabato 24 maggio il via al nuovo volo Delta Air Lines da Milano Malpensa a Boston, che collegherà l'aeroporto con il Boston Logan International Airport. Questo collegamento si aggiunge ai voli già previsti e operativi da Milano per New York/JFK e Atlanta e verrà servito quattro volte alla settimana. Il nuovo collegamento aereo offrirà ai passeggeri anche la possibilità di continuare il proprio viaggio con coincidenze via l’hub Delta di Boston verso altre destinazioni in tutto il Nord America e non solo.

Luigi Battuello, Chief Commercial Officer di SEA Aeroporti di Milano, commenta così l’apertura del nuovo collegamento: “Siamo lieti di accogliere il nuovo volo diretto da Milano Malpensa a Boston operato da Delta, con cui condividiamo una lunga e solida collaborazione, che ha portato la compagnia a crescere fino a 23 voli settimanali sul nostro scalo, divenuto un sempre piu’ importante gateway europeo del vettore. Questo nuovo collegamento per una delle metropoli americane più vitali ed affascinanti rafforza ulteriormente l’offerta di lungo raggio del nostro scalo, rispondendo alla crescente domanda di connettività diretta tra Milano e gli Stati Uniti, sia per il traffico business che leisure. L’apertura della rotta per Boston, terza destinazione servita da Delta da Malpensa, conferma il ruolo strategico dell’aeroporto come hub di riferimento per i viaggi intercontinentali. Nella stagione Summer 2025 Malpensa servirà circa 200 destinazioni con voli diretti, con una crescita della capacità programmata dai vettori sul lungo raggio superiore al 18%, l’incremento piu’ elevato tra i grandi scali europei”.

