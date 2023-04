Il centro cittadino, chiuso al traffico, si è riempito di coloratissime bancarelle e di fiori profumatissimi, regalando un’esperienza sensoriale unica e mai vista prima a Boffalora.

Un’iniziativa tutta nuova per colorare con i fiori primaverili l’aprile di Boffalora. Si è tenuta domenica 16, lungo le vie adiacenti al Naviglio Grande, la prima edizione di ‘Boffalora in fiore, fiera di prodotti florovivaistici e artigianato floreale.

La sindaca Sabina Doniselli, con un post su Facebook, ha voluto ringraziare gli organizzatori per l’ottima riuscita dell’evento e la sua cittadinanza per la partecipazione numerosa: “Grazie a tutte le persone che hanno contribuito nell’organizzazione, grazie all’associazione ‘Amici dei Bonsai’ e all’associazione ‘Anita e i suoi Fratelli’, grazie ai commercianti di Boffalora e grazie agli espositori per la loro disponibilità e i loro prodotti di qualità”.

