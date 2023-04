'Alberi 3.0': alla scoperta della natura

Si chiama 'Alberi 3.0', il progetto promosso ad Inveruno per scoprire alcune delle principali piante e delle aree verdi del paese. Basterà inquadrare un Qr Code.

Parole e musica a tinte verdi. La natura, infatti, è l’assoluta protagonista. Quella attorno a noi; quella che ogni giorno ci regala emozioni e paesaggi unici e particolari. Si chiama ‘Alberi 3.0 Inveruno’, il progetto promosso proprio nella città del Castanese e che permetterà ai cittadini e a quanti arriveranno di scoprire alcune delle piante e delle aree verdi del paese tra racconti, storia, ricordi e tradizioni. E per farlo, basterà semplicemente inquadrare i Qr Code posizionati sulle targhe accanto agli arbusti, lasciandosi come si dice letteralmente catturare dalla voce e dalle musiche che accompagnano la descrizione. "Un progetto nato con l'idea di lasciare, almeno per 5 anni, dentro al parco e nei luoghi verdi del nostro Comune, un percorso guidato ed evocativo, ossia accompagnago da suoni, note, ecc... - spiega l'assessore Maria Zanzottera - Come funziona? Molto semplice: inquadrando il Qr Code, si scarica un video su cui c'è la spiegazione dell'albero e dell'area dove ci si trova, per poi, una volta terminata, essere rimandati alla successiva tappa. Nel parco di Villa Tanzi, inoltre, c'è la specifica mappa (anche lei scaricabile), sulla quale è indicato proprio il percorso che si può fare. Più nello specifico, allora, accanto allo stesso parco, abbiamo il 'Bosco dei Galletti', quello dei Cantoni, il fico di Furato, il giardino naturale di via Piero della Francesca e l'orto didattico di via Parini. Tutte aree in cui si è lasciato lavorare la natura, che regna indisturbata".

