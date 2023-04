Laboratori per i più piccoli

L'amministrazione comunale di Arluno vuole mettere in pista per il mese di maggio una serie di laboratori destinati ai minori di età compresa tra zero e sei anni.

La finalità dell'iniziativa è duplice: formativa e aggregativa. L'amministrazione comunale di Arluno vuole mettere in pista per il mese di maggio una serie di laboratori destinati ai minori di età compresa tra zero e sei anni. Il quartier generale dell'iniziativa, organizzata in collaborazione con i servizi educativi, sarà il parco Sant'Apollonia.

"Il comune – spiega la giunta nella delibera con cui adotta l'iniziativa – da diversi anni organizza una serie di iniziative culturali, ricreative e del tempo libero a favore della cittadinanza. E vuole farlo ancora tenuto conto dell'apprezzamento espresso negli anni da parte della cittadinanza e dell'importanza che gli eventi di tipo aggregativo rivestono". Il primo appuntamento è per il 20 maggio; poi, nei piani del comune, vi è la volontà di organizzare altre iniziative successive.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!