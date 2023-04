3500 pacchi per la Siria

3500: questo il numero di pacchi umanitari inviati in Siria dalle associazioni del magentino e dell'abbiatense.

È stata raggiunta quota 3500: questo il numero di pacchi umanitari inviati in Siria dalle associazioni del magentino e dell'abbiatense.

Mercoledì mattina un nuovo camion è partito per il paese vittima del recente terremoto dal centro islamico di via Bachelet a Magenta. 1500 scatoloni sono stati caricati sul container in partenza e che si aggiungono ai 2000 di un mese fa.

“Per la Siria questo è il secondo container – spiega Munib Ashfaq della comunità islamica magentina -, dopo che qualche settimana fa è partito un container sempre da Magenta con i prodotti alimentari e non: pannolini, olio, farina, insomma i beni di prima necessità per il popolo siriano. Noi abbiamo continuato sull'idea di Don Davide Fiori, della comunità pastorale di Magenta di raccogliere tutti questi prodotti.

Ringrazio tutte le associazioni, laiche e religiose che hanno dato una mano a partire dalla San Vincezno di Magenta e Abbiategrasso, la Caritas, i Lions e l’associazione moschea Abu Bakhar. Ma lo stesso vale per i privati cittadini perché da quando abbiamo aperto il centro islamico come punto di raccolta per i beni provenienti da tutti i Comuni ho visto delle persone anche di una certa età che venivano tutti i giorni con i pacchi e con le macchine e hanno fatto un grandissimo risultato”.

