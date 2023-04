Nuove 'raccolte' per l'Ucraina

Questa volta erano addirittura quattro, con una ventina di passeggeri, partiti alla volta dell’Ucraina. Questa la nuova spedizione della San Vincenzo di Abbiategrasso.

Questa volta erano addirittura quattro, con una ventina di passeggeri, partiti alla volta dell’Ucraina. Questa la nuova spedizione della San Vincenzo di Abbiategrasso e della comunità pastorale di Magenta, passata da Padova, dove si sono raccolte tutte le carovane umanitarie del Nord Italia per arrivare insieme nel paese in guerra. La logistica, oltre che dei beni di prima necessità e dei generatori di corrente, ha tenuto conto anche del coprifuoco che ancora vige in Ucraina. Per questo la partenza da Abbiategrasso è avvenuta prima dell’alba, subito dopo una preghiera e una benedizione al viaggio da parte di Don Davide Fiori. “Oggi parte questo nuovo viaggio per Odessa e NIkolaiv, che sono gli obiettivi di questo viaggio con il trasporto di prodotti e soprattutto un modo per dimostrare la nostra vicinanza”, spiega Don Davide Fiori poco prima di iniziare la preghiera. “Cosa c’entra la comunità pastorale di Magenta? C’entra perché abbiamo contribuito nella raccolta dei generi alimentari e anche nel rifornire uno dei mezzi che farà parte di questa carovana. E poi perché la vicinanza a questo popolo è proprio importante, non stiamo smettendo di pregare in questi mesi e in questo anno e continueremo a farlo accompagnando questo gruppo di amici”.

