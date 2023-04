Lombardia, un "GOL" per i lavoratori

L'assessore al Lavoro Tironi ha sottolineato l'impegno di Regione Lombardia per gli obiettivi del progetto "GOL".

L'assessore regionale all'Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi ha accompagnato l'amministratore delegato di ANPAL Servizi, Massimo Temussi, in occasione di una serie di incontri sul territorio lombardo.

ANPAL Servizi è una società in house totalmente controllata da ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro), organismo di diritto pubblico vigilato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

"Sono felice di poter mostrare oggi a chi guida ANPAL Servizi il nostro sistema lombardo di politiche attive del lavoro a partire dall'attuazione di GOL" ha sottolineato l'assessore Tironi.

"Durante questo tour - ha proseguito - abbiamo potuto toccare con mano i punti di forza e le cose da migliorare della misura nazionale GOL. La Lombardia è pronta a fare la sua parte, a collaborare con questo governo, affinché nessuna persona alla ricerca di lavoro possa sentirsi abbandonata. Abbiamo degli obiettivi sfidanti di GOL da raggiungere e sono certa, come abbiamo sempre fatto, che ci riusciremo".

"Per raggiungere le milestone del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza lavoreremo sodo - ha chiosato Tironi - mettendo sempre al centro la persona e le vere esigenze del mercato del lavoro; proprio per questo, in Lombardia, abbiamo da sempre creduto nel modello di collaborazione tra pubblico e privato. I nostri sistemi devono essere sempre sintonizzati alle esigenze del territorio perché le grandi sfide si vincono solo se tutti i player fanno il loro dovere".

