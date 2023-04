Un murales per l'oratorio

Sulle pareti dell’oratorio San Luigi di Inveruno è comparso, da qualche settimana, un coloratissimo murales.

Sulle pareti dell’oratorio San Luigi di Inveruno è comparso, da qualche settimana, un coloratissimo murales: è il frutto dell’iniziativa “Arte partecipata”, un laboratorio di street art, realizzato dai ragazzi dell’oratorio insieme all’artista Emanuele Resmini.

“Si tratta di un'iniziativa del progetto Inveruno for Future, finanziato con il Bando E-STATE + Insieme di Regione Lombardia – commenta l’assessore alla pubblica istruzione e alla cultura Nicoletta Saveri - L'attività organizzata insieme all’Oratorio parrocchiale ha previsto il coinvolgimento di preadolescenti e adolescenti, che guidati dall'artista Resmini, hanno liberamente dato sfogo alla loro creatività per rendere più bello uno spazio da loro frequentato. Al termine del momento di arte partecipata, l'artista è intervenuto valorizzando quanto fatto dai ragazzi. È stato davvero un bel momento di partecipazione. Si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito e collaborato, in particolare Suor Silvia e gli educatori”.

