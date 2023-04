Nuovo incontro di lettura

Continuano gli appuntamenti dei Laboratori di Lettura condivisa per i genitori programmati dall’Istituto Comprensivo di Cuggiono e Bernate Ticino, patrocinati dalle due amministrazioni comunali, da Azienda sociale, dal Comitato genitori e dall’Oratorio di Cuggiono, ovvero gli enti che hanno sottoscritto insieme il Patto di Corresponsabilità.

Mercoledì 5 aprile, alle ore 20.30 presso l'Oratorio San Giovanni Bosco di Cuggiono si terrà l'iniziativa dal titolo 'Tutto è difficile prima che diventi facile'. Venerdì 14 aprile spazio invece alla riflessione, su autostima e unicità, 'Cresci come un fiore'.

