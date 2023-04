La Colonia... tutto l'anno?

Far rinascere e vivere la colonia di Turbigo tutto l’anno!”. Non è uno slogan, ma una ferma volontà dell’Amministrazione Allevi espressa molto chiaramente dal vicesindaco.

Far rinascere e vivere la colonia di Turbigo tutto l’anno!”. Non è uno slogan, ma una ferma volontà dell’Amministrazione Allevi espressa molto chiaramente dal vicesindaco Manila Leoni durante i lavori dell’ ultimo consiglio comunalle. Questo luogo di aggregazione sociale molto caro a tante generazioni di turbighesi ed in special modo ai piu’ piccoli (ora utilizzato come centro estivo) si prevede possa essere “aperto per ben 365 giorni all’anno”. In che modo? Presto spiegato – chiosa il vicesindaco: “Affidare con la procedura “comodato ad uso gratuito” ad Azienda Sociale gli immobili di proprietà comunale sino al 2035, per trovare un interlocutore – gestore (concessionario in termini giuridici n.d.r) che possa farla funzionare tutto l’anno… ma con un particolare spirito e vincolo, ossia la possibilità di aprirla anche alle persone più fragili. Compito di Azienda Sociale sarà istruire un bando per individuare ed assegnare la gestione della Colonia ad una cooperativa che possa rispettare rigorosamente i criteri stabiliti. “Deve diventare un fiore all’occhiello della fragilità e disabilità del nostro territorio” conclude Manila Leoni - Ci piacerebbe fare a corollario anche un ostello”.

