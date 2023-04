Volontari per chi ha bisogno

La solidarietà fatta di semplici, ma fondamentali gesti. Se hai bisogno, alla fine, loro ci sono sempre. Loro, i volontari della Caritas di Castano.

La solidarietà fatta di semplici, ma fondamentali gesti. Se hai bisogno, alla fine, loro ci sono sempre. Loro, i volontari della Caritas di Castano, veri e propri punti di riferimento, non solo per la città, bensì più in generale anche per tutto il territorio attorno. Tre giorni alla settimana, infatti, eccoli là, nella nuova sede di via Moroni (in quella struttura che prima era la scuola Media e che oggi è la Casa dei Castanesi), gli uni affianco agli altri pronti ad accogliere chi arriva a chiedere aiuto oppure impegnati a sistemare i vestiti e il materiale donato e che, poi, verrà dato appunto ai bisognosi. Un bellissimo e importante lavoro di squadra, insomma, perché riprendendo quel vecchio detto “L’unione fa la forza” o, in questo caso, sarebbe più giusto dire che “fa bene”. “Le richieste maggiori in questo momento sono per il vestiario e le calzature - spiega Olga Aspertoni, una delle volontarie - Però da noi si può trovare anche il materiale per la casa (coperte, lenzuola, casalinghi, ecc...). Principalmente, poi, chi oggi sta venendo sono soprattutto citttadini extracomunitari, qualche ucraino e alcuni italiani. E diciamo che a chiederci aiuto sono in particolar modo le famiglie con bambini”. Sempre accanto a chi si trova in situazioni di difficoltà e disagio, dunque, perché è importane far sentire la propria vicinanza. “Siamo aperti il lunedì e il giovedì dalle 16 alle 18 e il venerdì dalle 10 alle 12 - ribadisce - Ci teniamo, infine, a ricordare che la Caritas di Castano c’è ed è a disposizione, non solo per la città, ma anche per il territorio attorno. E, inoltre, molti pensano che ci possa rivolgere solamente in caso di gravi situazioni, ecco non è soltanto così. Noi ci siamo per qualsiasi momento che le persone stanno affrontando. Può essere anche un periodo temporaneo, ma per il quale serve una mano. Non c’è da vergognarsi, allora; il nostro sostegno ci sarà per qualsiasi cittadino”.

A FIANCO DI CHI E' IN DIFFICOLTA': LA CARITAS DI CASTANO



Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!