L'estate della SOI

Il programma della attività estive della SOI Inveruno.

Siamo ad aprile, ma la SOI guarda già avanti: è già tutto pronto per il campus estivo “Summer camp” per i ragazzi dai 6 ai 14 anni. Personale qualificato, attività già pianificate, dal 12 giugno si parte. Per maggiori informazioni, ecco i riferimenti: info [at] soiinveruno [dot] it oppure 340/2342351.

