"Ci sono le condizioni perché Pavia sia un grande punto di riferimento". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana all'evento di apertura, nell'Aula Magna dell'Università, del ciclo di eventi per 'Pavia capitale della cultura d'impresa 2023'.

"Pavia - ha continuato il presidente - è stata per anni uno dei riferimenti più importanti per lo sviluppo del nostro Paese. Ha avuto momenti di difficoltà, ma mi sembra che in questi ultimi tempi stia ripartendo con grandissima determinazione e capacità. Ne sono prova il polo tecnologico e start up che continuano a nascere sul territorio".

"In questa città, poi - ha proseguito il governatore - abbiamo una storica, importante e qualificata università, ma anche strutture sanitarie che sono un punto di riferimento per la cura e per la ricerca internazionale. Infine, teniamo presente anche la ritrovata capacità di lavorare insieme in tutti i territori, dalla Lomellina al Pavese". "Qui, ne sono certo - ha concluso - si realizzerà un modello di sviluppo e un punto di riferimento per tutta l'Italia".

