Colori, carte, creature fantastiche, orologi... e una regina che tiene il tempo: e se vi invitassero nel paese delle meraviglie? Detto, fatto, perché a Nosate, grazie all’associazione ‘Fuori di Testo’, domenica scorsa si è vissuto davvero un pomeriggio magico e speciale. Nell’area della Madonna in Binda, infatti, ecco enigmi, cruciverba, corse, tiri liberi e tanti altri giochi che hanno visto protagonisti i più piccoli. Un momento di grande divertimento, condivisione e voglia di ritrovarsi e stare assieme.

