Varese: dati record per il turismo

Lo scorso dicembre Varese ha registrato dati da record per il turismo e le visite in città: un milione e 400 mila visitatori, con un aumento del 44% rispetto al 2021.

Lo scorso dicembre Varese ha registrato dati da record per il turismo e le visite in città: un milione e 400 mila visitatori, con un aumento del 44% rispetto al 2021 (raddoppiato anche il numero delle visite dei turisti stranieri, in prevalenza da Svizzera, Francia e Germania). A dirlo sono i numeri raccolti da Confcommercio Varese che, attraverso la piattaforma Vodafone Analytics con rielaborazioni della Liuc, ha monitorato i dati dei cellulari nel centro storico e del Distretto Urbano del Commercio di Varese. Nel conteggio sulla base dei cellulari non sono calcolati residenti, lavoratori e studenti.

