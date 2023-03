Un libro per le nostre donne

Un libro biografico che raccoglie le storie, le difficoltà, i successi e la libertà di pensiero delle figure femminili che hanno contribuito in modo significativo allo sviluppo del nostro territorio e delle nostre comunità.

Sabato 15 aprile, presso la Sala del Consiglio del municipio di Vanzaghello, sarà presentato il volume “Intraprendenti, tenaci, appassionate. Il volto femminile nella storia del territorio”, scritto dai volontari dell’Associazione di Promozione Sociale “Centro studi territoriali Athene noctua”.

Il progetto editoriale è stato patrocinato da moltissime amministrazioni comunali del nostro territorio, e sta continuando il suo “tour di presentazioni” nei vari comuni del nostro territorio.

Dopo i primi appuntamenti a Gaggiano e a Castano, e dopo Arconate, Inveruno e Cuggiono, il volume verrà presentato, tra 14 e 15 aprile, a Buscate (14 aprile, Sala civica, 14, ore 21:00), Vanzaghello (15 aprile, Sala del consiglio, ore 16:00) e Bernate Ticino (15 aprile, Sala consiliare, ore 21:00)

