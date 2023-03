Un libro per capire le proprie emozioni

Continuano gli appuntamenti dei Laboratori di Lettura condivisa per i genitori programmati dall’Istituto Comprensivo di Cuggiono e Bernate Ticino, patrocinati dalle due amministrazioni comunali, da Azienda sociale, dal Comitato genitori e dall’Oratorio di Cuggiono, ovvero gli enti che hanno sottoscritto insieme il Patto di Corresponsabilità.

Giovedì 30 marzo alle ore 17:00 si terrà il secondo incontro presso la Scuola dell’Infanzia di Cuggiono dedicato ai genitori degli alunni più piccoli, dopo il primo appuntamento della settimana precedente. La lettura proposta sarà ‘La paura che diventa coraggio’, di Luca Mazzucchelli, e i partecipanti saranno chiamati a riflettere su come possono riconoscere le proprie emozioni e su quali strategie possano adottare per gestirle e canalizzarle al meglio.

Gli appuntamenti successivi, lungo tutto l’arco del mese di aprile, saranno dedicati prima ai genitori degli alunni della scuola primaria e in seguito anche a quelli degli studenti della scuola secondaria, e si terranno tra l’Oratorio di Cuggiono e la Sala Consiliare del Municipio di Bernate Ticino.

