La storia di Papa Urbano III

Un Santo Padre nativo del nostro territorio, una storia da riscoprire, un'opportunità culturale di altissimo livello. La 'Scala di Giacobbe' di Castelletto di Cuggiono, maretdì 15 novembre, alle ore 21, ospiterà una preziosa conferenza del medievalista Giancarlo Andenna. L'occasione è la storica ricorrenza dei 900 anni di nascita del Papa nativo del nostro territorio. La serata tratterà il tema de 'La canonica di San Giorgio di Bernate e la famiglia Crivelli' tra Medioevo e prima Età Moderna.

L'iniziativa della Parrocchia di Cuggiono e Castelletto è promossa grazie al sostegno del Museo Storico Civico cuggionese e con il patrocinio del Comune di Cuggiono e della Fondazione Primo Candiani onlus.

La storia di Giancarlo Andenna

Giancarlo Andenna è stato allievo della Scuola Storica Nazionale presso l'Istituto Storico Italiano per il Medioevo di Roma. Dal 1990 al 1993 è stato nominato professore straordinario di Storia Medievale presso la Facoltà di Lettere dell'Università di Lecce. Dal 1º novembre 1993 è stato ordinario di Storia Medievale presso la Facoltà di Lettere dell'Università Cattolica di Milano e della sede di Brescia. Ha ricoperto dal 2002 al 2012 la carica di direttore del dipartimento di Studi medioevali, umanistici e rinascimentali della sede di Milano. Dal 1º novembre 2012 è in trattamento di quiescenza.[2]

Giancarlo Andenna è il direttore della rivista Novarien, che esiste dal 1967 e si occupa della storia di Novara, in particolare della storia della Chiesa.[3] Dirige anche la collana "Studi di storia" di Interlinea edizioni.

Dal luglio 2013 fa parte dell'Accademia dei Lincei, sezione delle Scienze Morali.[4]

