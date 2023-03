Eventi di primavera ad Angera

La splendida città sulle rive del Lago Maggiore si prepara a vivere la stagione più bella e colorata tra eventi culturali e di festa per la città. Ecco il calendario.

Mercoledì 5/4 si terrà POESIE DAL GIARDINO un avvincente incontro di lettura e discussione di poesie tratte dalle opere di poeti del romanticismo inglese e della letteratura italiana dedicate ai fiori e al giardino. L’iniziativa aperta a tutti si svolgerà presso la Sala Conferenze del Museo Archeologico in via Marconi 2 alle 18.00.

Ingresso libero e gratuito. Evento a cura della Biblioteca della Città.

Per informazioni biblioteca [at] comune [dot] angera [dot] it

Domenica 9 e lunedì 10 aprile il Museo Archeologico osserverà l’apertura pasquale straordinaria e presenterà LA DANZA, LA QUERCIA E LA GROTTA una visita guidata speciale e gratuita dedicata all'altare delle Matrone con focus sul tema della rigenerazione. Per i bimbi è prevista una piccola attività di disegno gratuita per la quale non occorre prenotazione. L’appuntamento per grandi e piccini è in via Marconi, 2 al primo piano dalle 14.30 alle 18.30. Per informazioni museo [at] comune [dot] angera [dot] it

Presso il Museo ricordiamo che è possibile ammirare una replica tattile fedelissima in scala 1:1 dell’altare su cui sono raffigurate le Matronae Dervonne, ossia le Dee madri devote alle querce, che danzano a braccia intrecciate sotto l’albero a loro sacro. L’altare scoperto ad Angera nel 1909 è confluito per ragioni storiche nelle collezioni dei Musei Civici di Varese ma rivive nella sua Città grazie a una moderna riproduzione in 3D.

La Città offrirà diverse possibilità di SHOPPING LUNGOLAGO dove in aprile allestiranno artisti creativi, artigiani e hobbisti per l’intera giornata. Completeranno il calendario due date speciali: il 2 aprile e il 7 maggio durante le quali replicherà il mercato settimanale del giovedì.

Segue il calendario completo e i rispettivi organizzatori:

09 APRILE 2023

Organizzato da “Arti e Sapori di Nord Ovest”

Viale Repubblica

per info contattare artiesaporidinordovest [at] gmail [dot] com

10 APRILE 2023

Organizzato da “Associazione Mani Magiche”

Piazza Garibaldi

per info contattare associazionemanimagiche [at] gmail [dot] com

25 APRILE 2023

Organizzato da “Associazione Mani Magiche”

Piazza Garibaldi

per info contattare associazionemanimagiche [at] gmail [dot] com

MERCATO CITTADINO STRAORDINARIO

02 APRILE 2023 PIAZZA GARIBALDI

07 MAGGIO 2023 PIAZZA GARIBALDI

per info contattare polizia-locale [at] comune [dot] angera [dot] it

MOSTRE ALLA SOARA

Dal 1/4 al 4/6 proporremo una serie di mostre alla Soara ex Fabbrica Magnesia in via Gianna Dal Molin. Le esposizioni sono tutte a ingresso gratuito.

Programma:

- La Via Crucis di Cristo e dei popoli con sculture in legno di Damiano Latorre

da sabato 1/4 a domenica 4/6

Vernissage sabato 1/4 alle 10.30

- I dipinti di Antonio Ferrari e il fascino della natura e delle stagioni

da sabato 1/4 a domenica 16/4

Vernissage sabato 1/4 alle 10.30

- “Moldova” arte e tradizioni di un popolo in viaggio con artigianato, ceramica e fotografie

a cura di Vitalie Parlui e Adrian Triboi

da sabato 22/4 a domenica 7/5

Vernissage sabato 22/4 alle 10.30

Surrealtà e divertimento. Cromatismi di Gladys Colmenares fra dipinti, sculture, pannelli ed installazioni

da sabato 20/5 a domenica 4/6

Vernissage sabato 20/5 alle 10.30

Orari di iIngresso alle mostre 9.30/12.30 – 15.30/20.00 - Per informazioni: cdlatorre [at] libero [dot] it

Ripartono infine anche le attività del Kapannone dei Libri di via Verdi 35. La location festeggerà la riapertura con un brindisi di bentornato tra i volumi della collezione permanente venerdì 7 aprile alle 17.30 durante il quale saranno presentate le varie iniziative dedicate alla Pasqua e alle famiglie.

Per informazioni mostre [at] lakasadeilibri [dot] it

