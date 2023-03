Gli alunni meritevoli

L'impegno, l'attenzione e gli importanti risultati conseguiti: 55 studenti... da premio. In sala consiliare a Vanzaghello la consegna delle borse di studio a 55 alunni.

L'impegno, l'attenzione e gli importanti risultati conseguiti: 55 studenti... da premio. Proprio nei giorni scorsi, ecco in sala consiliare a Vanzaghello la consegna delle borse di studio a 55 ragazzi e ragazze. "Firmare gli attestati è stato motivo di orgoglio e un modo per far sentire ai nostri alunni il plauso della comunità vanzaghelllese per la responsabilità, il lavoro costante, la consapevolezza e il senso dei valori coltivati attraverso lo studio - ha commentato l'assessore Doris Giugliano - Siamo molto fieri di quanto in questo momento storico così difficile e complesso sia da un punto di vista economico sia sociale, siamo riusciti a garantire attraverso la consegna di queste borse di studio, che vede per la prima volta l’assegnazione di un riconoscimento anche ai ragazzi che hanno raggiunto la tanto ambita laurea triennale, magistrale o a ciclo unico. Lo avevamo promesso e siamo fieri di esserci riusciti. Abbiamo inoltre consegnato dei semini da coltivare, un gesto simbolico che vuole ricordare a tutti i nostri studenti di coltivare con perseveranza i propri sogni e i propri obiettivi. Il tempo li ricompenserà di tutto il loro impegno. Ringraziamo Agrizara, Musikademia e Dussmann per la buona riuscita della cerimonia".

