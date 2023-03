Parco giochi inclusivo

Nei giorni scorsi sono terminati i lavori al Parco degli Alpini (Parchetto Villoresi) per la creazione di un’area con giochi inclusivi.

Nei giorni scorsi sono terminati i lavori al Parco degli Alpini (Parchetto Villoresi) per la creazione di un’area con giochi inclusivi. Nel settembre del 2022, l’Amministrazione comunale di Arconate aveva vinto un bando di Regione Lombardia, ricevendo 30.000 euro di fondi per finanziare l’intervento. Il contributo ha coperto il 91,50% delle spese (32.800 euro in totale) per l’ampliamento del Parco e l’installazione dei giochi inclusivi, destinati ai bambini più piccoli e ai bambini con fragilità o disabilità. L’Amministrazione è così riuscita a rispondere alle esigenze di una larga parte della comunità arconatese, con l’obiettivo di abbattere le distanze ed eliminare le differenze e gli ostacoli. Ora l’area inclusiva è pronta per essere utilizzata e tutti i bambini potranno finalmente usufruire di questi giochi innovativi. Il sindaco, Sergio Calloni, e l’Amministrazione comunale confidano nell’educazione e nel rispetto della cittadinanza per mantenere intatti, puliti e funzionanti i nuovi giochi: non solo per una questione di denaro pubblico, ma anche e soprattutto per l’importante valore sociale che riveste l’area appena costruita.

